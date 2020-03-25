Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zara'da 'Evde Kal' çağrısı - Haberler

Zara'da "Evde Kal" çağrısı

Sivas'ın Zara ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısı yapıldı.

25.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:40
Sivas 'ın Zara ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısı yapıldı.
İlçe halkının alınan önlemlere duyarlı olması amacıyla yerel bir medya kuruluşu tarafından hazırlanan video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Videoda, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Abdullah Eryıldız, Müftü Vekili Dursun Yiğit, Zara 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları "Evinde Kal Zara" çağrısı gerçekleştirdi.
Videoyu hazırlayan Adem Doruk, "Devletimiz ülke genelinde koronavirüs konusunda büyük fedakarlıklar yapmakta ve vatandaşların sağlığı için önlemler almaktadır. İlçemizde de uygulanan bu önlemlerin amacına ulaşması, ilçe halkının daha duyarlı olması amacıyla bu çalışmayı yaptık." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Zara’da ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel

Haberin Videosu :

Zara'da "Evde Kal" çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Üsküdar Sahili'nde balık tutmak geçici olarak yasaklandı - Haber 18:04: DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber 18:04: Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası - Haber 18:04: Vali Şentürk, "Vefa Sosyal Destek Grubu" merkezini ziyaret etti - Haber 18:04: İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli - Haber 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber