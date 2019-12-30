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Zara'da evlere sıcak yemek servisi

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan uygulamayla ilçede günlük 200 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor.

30.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:18 Zara'da evlere sıcak yemek servisi
Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan uygulamayla ilçede günlük 200 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor.
Zara Kaymakamlığı, başlattığı sıcak yemek uygulamasıyla ilçe merkezi ve merkeze yakın köylerde yaşayan vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, başlattıkları uygulamayla evinde yemek yapma imkanı bulunmayan vatandaşların sorununa çözüm olmaya çalıştıklarını söyledi.
Uygulamadan vatandaşların da memnun olduğunu belirten Sayın, "İlçe merkezindeki mahallelerimizde ve merkeze yakın köylerimizde ikamet eden öncelikli 200 vatandaşımızın evlerine günlük düzenli olarak sıcak yemek servisi yapılmaya başlandı. Günlük dört çeşit yemekten oluşan menümüz vatandaşlarımızın evlerine 245 gün süre ile ulaştırılacak." dedi.
Projenin finansmanının yüzde 60'ının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüzde 40'ının ise Zara Kaymakamlığı tarafından karşılandığını dile getiren Sayın, 245 gün olan proje süresini 365 güne tamamlayarak kesintisiz bir hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mehmet Sayın, Güncel

Kaynak: AA

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