Haberler» Güncel» Haber

Zara'da hasat sonu şenliği yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde "hasat sonu" şenliği düzenlendi.

20.08.2019 14:16 Zara'da hasat sonu şenliği yapıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde "hasat sonu" şenliği düzenlendi.
Zara Ziraat Odası tarafından Şeyh Merzuban Mahallesi kırsalında düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, çiftçilerin bölgelerinde doğru ürün yetiştirdiklerinde istenen verimin alınacağını söyledi.
Sayın, bu konuda çiftçilerin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.
Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "İlçemizde hasat döneminin sonuna gelinmesi dolayısıyla düzenlenen şenlikte bir araya geldik ve bir eski örf, adetimizi canlandırdık. Çiftçilerimize bereketli, kazançlı ürün dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş de "Bölgemiz yem bitkisi yetiştiriciliğine uygun bir toprak yapısına sahiptir. Daha çok yem bitkisine ağırlık verilmesi çiftçilerimizin emekleri için doğru bir tercih olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sayın, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12   Başkan Çınar, kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi
16:11   İklim dostu tarım
16:11   Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"
16:10   MÜSİAD'tan MASKİ Genel Müdürü Karataş'a ziyaret
16:10   Damada at arabası çektirdiler
16:10   "Doğu Akdeniz'deki çalışmalar milletimiz için önemli"
16:10   Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü