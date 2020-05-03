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Zara'da Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Sivas'ın Zara ilçesinde, Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Zara'da Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
03.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:16
Sivas'ın Zara ilçesinde, Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.
Kızılay tarafından yapılan yardımla bakliyat, yağ, un, şeker, kavurma ve makarnadan oluşan koliler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.
Kızılay Zara Temsilcisi Metin Günay, kurulduğu günden bugüne insanlık için hizmet eden Kızılay'ın, 365 gün kapı kapı vatandaşlara yardım ulaştırdığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Günay, "Zor süreç geçirdiğimiz şu günlerde, vatandaşlarımızın ramazan ayını daha iyi geçirebilmeleri amacıyla yardımlar, adreslere ulaştırılıyor. Üç yıldır gönüllü olarak bizimle beraber hizmet veren üyelerimiz Ergin Arslanbulut ve Ahmet Okur'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Günay, gıda ve kavurma desteğinin yanı sıra maske ihtiyacı olan ailelere de maskelerini ulaştırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Sivas, Güncel, Haber

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