- Zara'da küçükbaş hayvan ölümleri

09 Aralık 2018 Pazar 11:00



09 Aralık 2018 Pazar 11:00

- Zara'da küçükbaş hayvan ölümleriSivas'ın Zara İlçesi Aluçlubel köyünde 200 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden olan veba salgınının ardından Zara ilçe merkezinde de hayvan ölümleri görüldüSİVAS - Sivas'ın Zara İlçesi Aluçlubel köyünde 200 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden olan veba salgınının ardından Zara ilçe merkezinde de hayvan ölümleri görüldü. Sivas'ın Zara İlçesi Aluçlubel köyünde bir ay önce baş gösteren koyun-keçi vebası salgına dönüşünce köy sınırları içerisinde beslenen 200'e yakın koyun ve keçi telef oldu. Köyde hayvan ölümleri sürerken Zara ilçe merkezinde de ölümler görüldü.Sürüsünü bir süre önce Aluçlubel köyünden Zara ilçe merkezinde bulunan ahıra indirdiğini belirten Yaşar Çelik, "Yaklaşık bundan 2 ay önce, bu hastalık başladı. Veterinere geldik çare aramak için. İlaç tedavisi uyguladık, geçerli olmadı. Sonucunda da veba hastalığı olduğu ortaya çıktı. Gereken yerlere de başvurduk, önlemini alamadık. Şu ana kadar 60'a yakın hayvanım telef oldu." Dedi.Hayvanları kredi ile almıştıÇelik sürüsündeki bir çok hayvanı banka kredisi kullanarak satın aldığını belirterek, "Yüzde 7 faiz ile kredi aldım, faiz yüzde 30'a çıktı.70-80bin lira borcum var. Hayvanlarıma güvenerek aldım ve bu hayvanlar öldükten sonra benim bunu ödeme şansım yüzde 0'ın altına indi. Ödeme şansım yok. Krediyle aldım, ödeyemedim, ödeyemeyeceğimde zaten. Hayvanlarım zaten bitti, ben bunlara güvenerek aldım. Her şeyim ortada yani. Bu hayvanlarım da ölünce ben bu krediyi nasıl öderim ki? Asgari ücretle çalışsam, işin içinden çıkamıyorum. Evim kira, ahırım kira, iki tane çocuk okutuyorum vaziyetim ortada."dedi.Durur dedi durmadıÇelik, ölümlerin birkaç hayvandan sonra durmasını umut ettiğini ancak ölümlerin ardı arkasının kesilmediğini ifade edip, "Bir tane iki tane olur geçer dedik, geçmedi. Aldı başını gidiyor. Dün 2 tane öldü, dışarı çöpe attım, bu sabah geldim 2 tane daha ölmüş. Doğum yapan, daha bir haftalık oğlak öldü. Günlük ölüyor, bir gün ölmese ertesi gün yüzde 100 ölüyor. Köyde ki arkadaşlarımın da hayvanları telef oldu, diyecek bir şey bulamıyorum. Şu an tedirginiz, vaziyet ortada hani. Büyüklerimizden yardım istiyoruz hani ne yapabiliriz ki." Şeklinde konuştu.