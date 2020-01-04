Haberler » Güncel » Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı - Haber

Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.

04.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:30 Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı
'ın Zara ilçesinde Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.
Merkezi 'da bulunan Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 'Eğitime Yardım Organizasyonu' kapsamında köy okulunda eğitim gören öğrencilere kışlık bot dağıttıldı.
AA muhabirine açıklama yapan Dernek Başkanı Oğuzhan Altun, "Hayırseverlerimizin destekleri ile temin ettiğimiz 200 bot ve okul malzemelerini okulumuza ulaştırdık. Bizlere destek olan hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser, Zara Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.

Aydın Güçlü, İstanbul, Şerefiye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38   Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı - Haber
17:37   14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haber
17:36   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:36   Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar - Haber
17:32   NATO'dan Irak kararı - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
4.01.2020 17:40:32