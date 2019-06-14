14.06.2019 09:08
Haberler»Güncel » Haber

Zara'da resim sergisi açıldı

Zara

Sivas'ın Zara ilçesinde resim sergisi açıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde resim sergisi açıldı.
Reşitakif Paşa Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin görsel sanatlar dersinde hazırladıkları eserler sergilendi.
Öğrencilerin hazırladıkları mask, yağlı boya, tipografi, kaligrafi, kara kalem resimleri ile logo tasarım çalışmaları sergide ziyarete açıldı.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz hayal dünyaları, el becerileri ve aldıkları eğitimi birleştirerek birbirinden güzel ve başarılı eserleri ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Serginin açılışına Zara Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:40 Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı
09:40 Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi
09:40 İZMİR AKUT'un kahraman babaları
09:40 Çavuşlu ve Çıraklı arasındaki köprü yenileniyor
09:39 Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi
09:39 DHA DIŞ - Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog
09:39 Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı
09:39 Adana'da uyuşturucu operasyonu
09:39 Seydişehir'de belediye çalışmaları
09:38 İrem Su'nun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis
09:38 - İsrail Gazze'yi Vurdu
09:38 Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
09:38 'Seri Cinayet'te yürek yakan diyalog
09:37 Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor