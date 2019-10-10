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Zara'da şeker pancarı hasadı başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

10.10.2019 13:58Zara'da şeker pancarı hasadı başladı
Sivas'ın Zara ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.
Hasat döneminin başlaması nedeniyle çiftçileri tarlada ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, pancar üreticileri ile ürün değerlendirmesi yaptı.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürün rekoltesinde artış olduğunu belirterek, "Bu yıl şeker pancarı üretiminde ciddi bir artış yaşandı. İlçe genelinde 3 bin 700 dekar alanda şeker pancarının ekildiği Zara'da nihayet hasat dönemine geçildi." dedi.
Üreticilerin ürün verimi ve kalitesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Şimşek, "İlçemizin önemli tarım ürünü olmaya namzet şeker pancarının kalitesinin yüksek olması doğru üretimi teşvik edecektir. Üreticilerimiz hasat etmekte oldukları ürünleri daha önce anlaştığı Tokat ve Erzincan'da değerlendirecekler." diye konuştu.

Zeki Şimşek, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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