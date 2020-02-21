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Zara'da "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46Zara'da
'ın Zara ilçesinde "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi.
Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen proje ile Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki misafir öğrenciler, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin davetlisi olarak ilçeye geldi.
Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, etkinlik hakkında bilgiler verdi.
Öğrencileri makamında konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın, "Milletimiz misafirlere her zaman değer verir. Sizleri ilçemizde görmekten ötürü mutluluk duymaktayız." dedi.
Misafir öğrenciler daha sonra Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonlarında Etiyopya ve Tanzanya ülkeleri hakkında bilgiler verdi.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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