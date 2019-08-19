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Zara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

19.08.2019 20:44 Zara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolu Zara ilçesi geçişinde İmranlı ilçesine yakın bir noktada, Erzincan istikametine gitmekte olan Niyazi İnci yönetiminde ki 80 AJ 643 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Niyazi İnci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada eşi N. İnci, çocukları B. İnci ve Ş. İnci yaralandı. Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İmranlı, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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