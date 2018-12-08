Zara'da Vergi Mükellefleri Bilgilendirildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:23



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:23

Zara'da basit usuldeki vergi mükellefleri, mevzuat hakkında bilgilendirildi.Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçede basit usul vergi mükelleflerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, serbest muhasebeci ve mali müşavirler Şahabettin Akben, Ufuk Yıldız ve Fatih Çelik, katılımcılara vergi usul ve esasları, basit usulde işçi çalıştırma, kira ve stopaj, esnaf odalarının basit usul vergi mükelleflerine hizmet vermesi konuları hakkında bilgi aktardı.Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üyelerin sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları bulmaya çalışmakla görevli olduklarını belirterek, basit usul vergi konusunda üyelerin dikkat etmesi ve bilmesi gerekenleri paylaşmak adına da bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.Toplantı sonrası Oda Başkanı Okur, toplantıda bilgilendirme yapan konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti.