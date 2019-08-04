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Zara'da Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası

Sivas'ın Zara ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası düzenlendi.

04.08.2019 11:31 Zara'da Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası
Sivas'ın Zara ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası düzenlendi.
Zara İlçe Müftülüğü ile Zara İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi işbirliğinde Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası başladı.
15 takımın katıldığı turnuvaya ilçe merkezi ve köylerdeki camilerde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileri katılıyor.
Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası açılış töreninde konuşan İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz, turnuvanın kaynaşmaya vesile olacağını söyledi.
Törene, Belediye Başkan Vekili Ahmet Erzurumluoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, Zara İlçe Müftülüğü görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Futbol, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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