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Zara'da yolcuları ateşi ölçüldü

Sivas'ın Zara ilçesinde korona virüs ihtimaline karşı yolcuların ateşi ölçüldü.

27.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:15
Zara'da yolcuları ateşi ölçüldü
Sivas 'ın Zara ilçesinde korona virüs ihtimaline karşı yolcuların ateşi ölçüldü.

Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas- Erzincan karayolu üzerinde denetimleri sürdüren polis ve sağlık ekipleri yolda seyretmekte olan araçları durdurup, korona virüs ihtimaline karşı araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolcular, korona virüs enfeksiyonu hakkında bilgilendirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Polis, Sivas, Güncel

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