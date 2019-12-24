Zara'dan yılın son şarkısı

1991 yılında liseler arası müzik yarışmasında 'Türk Halk Müziği Kız Solist' dalında Türkiye birincisi olarak müzik dünyasına adım atan, çıkardığı albümlerle, kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Zara, yeni yıl öncesi müzik severlere yeni şarkısı ile sürpriz yaptı.

Çok kısa bir süre içinde oldukça güzel yorumlar alan Zara şarkısının gördüğü ilgiden oldukça mutlu olduğunu dile getirirken yeni albümün şarkıları içinde stüdyoda olduğunu söyledi. Son zamanlarda sadece Türkiye'de değil yurtdışında verdiği konserlerle de adından söz ettiren, Halk Müziği, Sanat Müziği, Klasik müzik, Pop ve yabancı şarkılara yer verdiği geniş repertuvarı ile yurt dışında da oldukça dikkat çeken Zara önümüzdeki hafta Amerika turnesine çıkacak.