Zara Esnaf Odası Hatıra Ormanı Kurdu

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından kentte hatıra ormanı oluşturuldu.Tolosun Tepesi mevkisinde düzenlenen törende, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın , Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala , kurum amirleri, oda başkanları ve esnafların katılımıyla 650 tane sarı çam fidanı toprakla buluşturuldu.Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, 1 yıl önce alt yapısını oluşturdukları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Katkı sunanlara teşekkür eden Okur, "Orman İşletme Şefliğimizin de katkıları ile odamız adına oluşturduğumuz hatıra ormanımıza ilk etapta 650 adet sarı çam fidanı dikimini gerçekleştirdik. Amacımız her esnafımızın bir dikili ağacı olsun. Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde esnaflarımızın katılımı ile fidan dikimlerine devam edeceğiz. Ayrıca, odamıza üye olan her esnafımıza bir fidan diktireceğiz." dedi.Okur, projenin gerçekleştirilmesinde özverili çalışmalarından dolayı İlçe Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü ve ekibine teşekkür etti.