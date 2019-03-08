08 Mart 2019, 09:44
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Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ın Köy Gezileri

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, kurum amirleri ile köy ziyaretlerinde bulundu.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, kurum amirleri ile köy ziyaretlerinde bulundu.

Ütük, Kurucaabat, Kavasbaşı, Eymir, Burhaniye, Yapak, Ilıca, Gümüşçevre, Kuşçu, Akören ve Karacahisar köylerini ziyaret eden Sayın, muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yapak Vakfı Özköyler İlkokulu ve Ortaokulunu da ziyaret eden Kaymakam Sayın, bir süre öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere hediye dağıttı.

Ziyaretler hakkında AA muhabirine açıklama yapan Sayın, "Köylerimizi daha iyi tanıyabilmek, köylülerimizin dertlerini, isteklerini, taleplerini dinlemek, yaşamlarını yerinde görmek amacıyla başlattığımız köy gezileri kapsamında 11 köyümüzde incelemelerde bulunduk." dedi.

Ziyaretlerinde Kaymakam Sayın'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, Köylere Hizmet Götürme Birliği Şefi Namuk Kaya, Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek eşlik etti. Burhaniye, Eymir, Mehmet Sayın, Güncel
Kaynak: AA