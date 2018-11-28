Zara Muhder 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43

Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği (Zara Muhder) 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Zeki Şimşek, güven tazeledi.Belediye Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, muhtarların tek çatı altında toplanmalarını ve birlikte uyum içerisinde çalışmalarını sağlayan derneğin örnek bir kuruluş olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise, "Kuruluşundan bugüne önemli çalışmalar gerçekleştiren derneğimizin kongresi hayırlı olsun, önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacak muhtarlarımıza da başarılar diliyorum." dedi.Dernek Başkanı Zeki Şimşek de, "Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sükunet içerisinde huzurlu bir seçim dönemi geçirmeyi umut ediyorum. Hepimizin derdi memleketimizin insanına, taşına toprağına hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.İlçe Özel İdare Müdürü Ali Şahin'in divan başkanlığını yaptığı tek listeyle gidilen seçimde Zeki Şimşek 6. kez başkan seçildi.Yönetim kurulu üyeliğine ise İbrahim Kızık, Abdulkadir Sazak, Ahmet Yılmaz, Remzi Yeşilyurt, Hüseyin Yüksel ile Çetin Yolcu getirildi.Kongreye, kurum amirleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.