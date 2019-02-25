Zara'nın Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'la Olan Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu

Şarkıcı Zara, paylaşımıyla sosyal medyayı yerinden oynattı. Başarılı sanatçı, aralarında Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'ın da olduğu arkadaş grubuyla bir fotoğrafını paylaştı.

"CERRAH GÖZÜYLE BAKINCA"

Kalp ve Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Metin Çakır, fotoğrafın altına yazdığı "Cerrah gözü bakınca fotoğrafa, baya bir operasyon geçirmiş hatunlar" yorumuyla dikkat çekti.

"RÖNESANS TABLOSU GİBİ"

Çakır'ın bu yorumunun ardından Zara'nın paylaşımı Twitter'da gündem oldu ve birçok kişi fotoğrafın altına komik yorumlarda bulundu. Zara'nın bu fotoğrafına gelen en dikkat çeken not ise "Rönesans tablosu gibi" yorumu oldu.