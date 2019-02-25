25 Şubat 2019, 15:52
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Zara'nın Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'la Olan Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu

Ünlü şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından aralarında Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'ın da olduğu arkadaş grubuyla bir fotoğrafını paylaştı. Bir cerrahın fotoğrafın altına yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Zara, paylaşımıyla sosyal medyayı yerinden oynattı. Başarılı sanatçı, aralarında Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'ın da olduğu arkadaş grubuyla bir fotoğrafını paylaştı.

"CERRAH GÖZÜYLE BAKINCA"

Kalp ve Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Metin Çakır, fotoğrafın altına yazdığı "Cerrah gözü bakınca fotoğrafa, baya bir operasyon geçirmiş hatunlar" yorumuyla dikkat çekti.

"RÖNESANS TABLOSU GİBİ"

Çakır'ın bu yorumunun ardından Zara'nın paylaşımı Twitter'da gündem oldu ve birçok kişi fotoğrafın altına komik yorumlarda bulundu. Zara'nın bu fotoğrafına gelen en dikkat çeken not ise "Rönesans tablosu gibi" yorumu oldu.

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Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Zara, Magazin


YORUMLAR (14)
SERKAN: Zara seninde gittigin yol yol degil yakinda gorursun arkadasini soyle sana kim oldugunu soyleyim derler cevrendekilere bakinca seninde hangi yolun yolcusu oldugun belli...
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X: Bunların üzerindeki boyayla 3 artı 1 daire boyanır hemde 150 metrekare olanlardan ...
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ALİ AGA: Bunların miadı dolmuş
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FATİH: Zara da bozdu kendini bunu dizginleyen meger eski esiymis
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77: Acaba Allah bunların yüzünün tamamını alsa yada o burun ve törpüledikleri çenelerinin tamamı düşse dr lar nerden neyi getirip eski haline getirecek.Rabbim bunların azgınlığı için bunlara mühlet veriyor
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