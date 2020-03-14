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Zara'ya özel eğitim merkezi yapılacak

Sivas'ın Zara ilçesine özel eğitim merkezi yapılacak.

14.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:43
Zara'ya özel eğitim merkezi yapılacak
Sivas 'ın Zara ilçesine özel eğitim merkezi yapılacak.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur birlikteliğinde, Zara ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyet ile birlikte Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi inşaatını gezen Soluk, buradaki incelemelerin ardından eski Atatürk Anaokulu binası arsasının olduğu bölgeyi gezdi. Burada açıklama yapan Soluk, "Öğrencilerimizin modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla, özel mimarisiyle okullarımızın yoğunlukta olduğu bölgede, özel eğitim merkezimizi inşa edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Habib Soluk, Milletvekili, AK Parti, Sivas, Güncel

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