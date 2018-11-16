Zara Ziraat Odasından Çiftçilere Ucuz Yem

16 Kasım 2018 Cuma 16:58



16 Kasım 2018 Cuma 16:58

Zara Ziraat Odasının, bir yem firmasıyla yaptığı protokolle çiftçilere ucuz yem imkanı sağladığı bildirildi.Zara Ziraat Odası ile yem firması arasında protokol imzalandı.Oda Başkanı Zeki Şimşek, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin gider yükünü azaltabilmek amacıyla ucuz yem anlaşması yaptıklarını söyledi.En uygun fiyatı veren firmayla protokol imzaladıklarını aktaran Şimşek, "Çiftçilerimiz, odamızdan aldıkları çiftçi belgesini firmaya ibraz ederek ister peşin ister Başak Kartı ile protein değeri 14, kalorisi 2 bin 700 olan yüksek kaliteli torba sığır besi yemini 58 liradan satın alabilecekler." diye konuştu.Firma yetkilisi Murat Özmen de Zara Ziraat Odası ile yaptıkları anlaşmayla çiftçilere piyasanın altında fiyatla sığır besi yemi sağlayacaklarını söyledi.