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Zaralı iş adamlarının gündeminde yine Zara vardı

Zaralı Sanayici İş Adamları Derneği (ZASİAD), Zara'nın çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesi noktasında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

10.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:43Zaralı iş adamlarının gündeminde yine Zara vardı
Zaralı Sanayici İş Adamları Derneği (ZASİAD), Zara'nın çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesi noktasında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ZASİAD'a üye, 'nin farklı bir çok noktasında iş yapan Zaralı iş adamları, Zara'nın çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesi için 'ta bir takım ziyaretlerde bulundular. ZASİAD Yönetim Kurulu üyeleri ; Ali Akkaş, Kubilay Karaköse, Fikri Kaya ve Komisyon Üyesi Yusuf Ziya Kurt ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Zara Yüksek Okulunun geliştirilmesi ve yeni açılması düşünülen bölümlerle ilgili talepler görüşüldü. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ziyaret edildi. Burada da tarım ve hayvancılık alanında Zara'da yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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