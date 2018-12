Zarar Eden Tesis Hisse Devriyle Kara Geçti

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:54



CEMAL AŞAN - Van 'da, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla 10 yıl önce 4 bini sulanabilir 9 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulan Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş. (VOTAŞ), 5 yıl aradan sonra kar etmeye başladı.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin, kuruluş amacına uygun işletilmesini sağlamak için hisselerini 19 milyon 510 bin lira bedelle 39 yıllığına devrettiği Van TSO bünyesindeki VOTAŞ, yapılan çalışmalarla bölgenin en önemli hayvancılık tesislerinden biri olma yolunda ilerliyor.Belediyeden devralınan hisselerin halka arz edilmesinin ardından oluşturulan yeni yönetim, yurt dışından ve çevre illerden hayvan alımı yapıp sulanabilir alanlarda gerçekleştirdiği üretimle kaba yem ihtiyacını da karşılayarak tesisi işler hale getirdi.Büyükşehir Belediyesi tarafından yolları asfaltlanan ve kurumsal kimliğe kavuşturulan tesis, 5 yıl boyunca zarar eden bir işletmeden hissedarlarına kar sağlayan bir kuruma dönüştü."Kaba yemimizi kendimizi üretiyoruz"VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce kurulan tesisin, hayvan ölümleri, depremin yarattığı sıkıntılar nedeniyle belediyeye devredildiğini söyledi.Belediyenin de kuruluş amacına uygun olarak işletilmesi için hisse devri ihalesi yaptığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:"İşletme aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Van'da yıllardır bir araya gelinemeyen çok ortaklı kültürü yerleştirmeye çalışıyoruz. Hisse devrinin ardından tesisi faal hale getirmek için hayvan alımı yaptık. Şu anda 331 düvemiz var. Et ve Süt Kurumundan yurt dışından gelen 270 angus, çevre illerden de 140'a yakın simental besi hayvanı aldık. 9 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulu tesisin 4 bin dönümü sulanabilir tarım arazisi. Kaba yemimizi buradan temin edebiliyoruz. Geçen dönemde bin 285 dönüm yonca, bin 805 dönüm arpa ektik. İyi verim aldık ve depolarımızı doldurduk."Bu yıl 180 dönüm araziye 22 bin fidan dikerek meyvecilik alanında da tesisi geliştirmek istediklerini aktaran Karaman, damla sulama ve diğer projelerle bölgede örnek bir işletme olacaklarına inandıklarını ifade etti.Van'ın küçükbaş hayvancılıkta Türkiye 'de ilk sırada yer aldığını, büyükbaş hayvancılıkta da bu başarıyı yakalamak istediklerini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:"Güneş panelleri ve biyogaz projelerimizle yem gibi enerjimizi de kendimiz üretmek istiyoruz. İlgili kurumlara sunduğumuz projelerimizin kabul edilmesini bekliyoruz. Et işleme konusunda da çalışmalarımız var. İlk etapta kavurma ve sucuk üretimi yapmayı hedefliyoruz. Sertifikalı tohum üretme konusunda projemiz var. Bunu yaparsak bölgede dışarıdan değil kendi kaynaklarımızdan sertifikalı tohumu üreticilerimize satma imkanı bulacağız. Türkiye'deki örneklerinde olduğu gibi adım adım Van'ın kendi markasını yaratacağız. Hedefimiz bölgenin gücü olmak. Van'a ne kadar fayda sağlayabiliriz diye planlar yapıyoruz. Et ve Süt Kurumu ile yaptığımız anlaşma kapsamında Güney Amerika 'dan 270 besi hayvanı aldık. Van'ı bölgenin hayvancılık üssü yapma amacındayız.""5 yıl aradan sonra kar ediyoruz"Van'da 10 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 2 milyon 200 bine düştüğünü, et konusunda dışa bağımlı hale geldiklerini ifade eden Karaman, bölgeye verilen teşviklerin artırılmasıyla hayvancılığın gelişeceğini dile getirdi.Karaman, daha önce Van'dan Suudi Arabistan Irak ve çevredeki ülkelere et ihracatının yapıldığını anlatarak, şunları ifade etti:"Şimdi oradan et gelmesi bizi üzüyor. Bölgenin potansiyelini değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim dışarıya et göndermemiz gerekiyor. VOTAŞ bölgenin en gelişmiş tesislerine sahip. Halihazırda bin büyükbaş hayvanı olan ve altyapısı 2 bin büyükbaş hayvana göre yapılan bir tesis. Bu tesisin şansızlığı oldu. Tesis hayvan ölümleri, deprem ve diğer nedenlerle 5 yıl boyunca sürekli zarar etmiş. Biz hisse devrinin ardından bu işletmenin makus talihini değiştirdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla kara geçtik. 2019'da yapacağımız genel kurulda elde ettiğimiz karı açıklayacağız. Ortaklarımız da buna sevinecektir. 2018 işletme için kara geçilen bir yıl oldu. Bunun sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz."