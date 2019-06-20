20.06.2019 12:42
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Zarar verilen durak yenilendi

Zarar verilen durak yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı'nda vatandaşların kullanımına sunulan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen durak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi.

ManisaBüyükşehir Belediyesi tarafındanKöprübaşı'nda vatandaşların kullanımına sunulan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen durak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı'nda yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduğu otobüs durağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.Celal Bayar ÜniversitesiKöprübaşı Meslek Yüksekokulu önünde bulunan ve öğrencilerce yoğun olarak kullanılan otobüs durağına yapılan saldırı sonucu durak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşları yazın sıcak ve güneşten, kışın ise yağmurdan koruyan durağa yapılan saldırı vatandaşları da çileden çıkartmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu önünde bulunan ve öğrencilerce yoğun olarak kullanılan otobüs durağına yapılan saldırı sonucu, harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, zarar verilen otobüs durağını yeniledi. Durağın yenilenmiş haliyle tekrardan vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtilirken, kamu malına zarar kişi ya da kişilerin yakalanması noktasında girişimlerin sürdürüldüğü ifade edildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Köprübaşı,3. Sayfa

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