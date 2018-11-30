Zararlı Alışkanlıkları Çocuklara Tiyatro Oyunuyla Anlattılar

SAYİM HARMANCI - Hakkari
'de, çocuk ve gençlere bağımlılığın olumsuz etkileri tiyatro ile anlatılarak, farkındalık oluşturuldu.
Valiliğin desteği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve belediyenin iş birliğiyle öğrencilerde kötü alışkanlık ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro etkinliği projesi hayata geçirildi.
Bu çerçevede kente getirilen tiyatro grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi
Konferans Salonu'nda, "Beni affet anne" ve "Kitap ağacı" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.
İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro etkinliğinde madde ve telefon bağımlılığının zararları, kötü alışkanlıklar, eğitim ve ailenin önemi ile kitap okumanın yararları farklı bir dille anlatıldı.
Öğrenciler, gösteriyi ilgiyle izledi.
"Bağımlılığa karşı kitap sevgisi anlatıldı"
Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin kültür şehri olduğunu ve son yıllarda yapılan çalışmalarla bunun daha da gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.
Kültürel ve sanatsal birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Ağacanoğlu, "Medrese ve camilerin restorasyonundan tutun Ters Lale Festivali, Kar
Festivali, 1. Ulusal Film Festivali
, 1. Kitap Fuarı, 1. Okur Yazar Buluşmaları gibi etkinliklerin yanı sıra özellikle son 5 ayda 150'ye yakın sanatçıyı Hakkari'de ağırladık." dedi.
Bu faaliyetlerin yanı sıra eğitime yönelik çalışmalar da amaçladıklarını vurgulayan Ağacanoğlu, şöyle konuştu:
"Bu doğrultuda Hakkari'de teknolojik bağımlılık, teknolojinin zararlı yönlerine karşı kitap sevgisini aşılamak ve ayrıca gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için bir hafta sürecek tiyatro oyunu sahneliyoruz. Gayet faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tiyatroya çocuklarımız, gençlerimiz, veliler, öğretmenler ve Hakkarili vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyorlar, tiyatro oyunlarından çok memnun olduklarını ve bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade ediyorlar."
Ağacanoğlu, desteklerinden dolayı Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
ve Milli Eğitim İl Müdürlüğüne teşekkür etti.
6. sınıf öğrencisi Busenur Karaman
da oyunlarda, telefon bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar ile kitap okumanın faydasını öğrendiklerini dile getirdi.
Zelal Esin Aydemir ise arkadaşlarıyla etkinliğe geldiğini belirterek, "Oyunda Pinokyo, Pamuk Prenses
, çocuklar bir de Keloğlan vardı. Bize kitabın faydalı olduğunu anlattılar. Çok eğlenceli geçti. Herkese teşekkür ederim." dedi.
1 hafta süren etkinlik bugünkü gösterilerle son bulacak.
Hakkari