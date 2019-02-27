Yeşilay Erzurum
Şube Başkanı Salih Kaygusuz, "Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü de olan Kaygusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 1-7 mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası
'nı kentte de çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.
Yeşilayın 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğini ve toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalıştığını anlatan Kaygusuz, şu ifadeleri kullandı:
"Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyor, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl Yeşilaycı olmak, bağımlılıklartan uzak durmak ve sağlıklı yaşamak için 'bir nedenim var' diyerek kutlayacağımız haftada bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede toplumu harekete geçireceğiz."
Kaygusuz, Yeşilay Erzurum Şubesinin de halkın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğini, Yeşilayın toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı ve her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan toplumu korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını ifade etti.
Yeşilayın bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan Kaygusuz, "Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
Kentteki etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile Galatasaray
arasında hafta sonu oynanacak maçta pankart açacaklarını aktaran Kaygusuz, etkinliklerin seminer, kitap okuma, çay ocağı ziyaretleri, trafik ışıklarında yeşil hilal ve el broşür dağıtımıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA