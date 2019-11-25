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Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi, mühürlendi.

25.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:48Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu
AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi, mühürlendi. Hastaneye kaldırılan ve karantina noktasına alınan İlyas Köse, eşi, 2 çocuğu ile yardıma gelen komşularının tedavisi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelenmek üzere numune aldığı tozun, şarbon olabileceği belirtildi.

Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 1 haftadır İstanbul'da olan ve dün 'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp, evine gitti. Köse, evde zarfı açınca içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EVİN KAPISI MÜDÜRLENDİ

Öte yandan zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.


- Aksaray

İlyas Köse, Aksaray, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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