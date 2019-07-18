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Zargo Toure, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi transfer ettiğini açıkladı.

18.07.2019 16:53 Zargo Toure, Gençlerbirliği
Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi transfer ettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Ankara temsilcisi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Transfer çalışmalarına devam eden takımımız son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure ile iki yıllık anlaşma imzaladı. Stoper olarak görev yapan Zargo Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti. Ülkemize FC Lorient'den gelen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta Trabzonspor forması giydi"
Zargo Toure, geçtiğimiz yıl Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkmıştı.


Kaynak: DHA
Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kolo Toure, Spor

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