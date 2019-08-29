Haberler» Dünya» Haber

Zarif: abd görüşmek istiyorsa 'ekonomik terörizmini' sonlandırsın

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD, görüşmek istiyorsa, 2015 Nükleer Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine geri dönmek ve İran'a karşı 'ekonomik terörizmini' sonlandırmak zorunda" dedi.

29.08.2019 09:36 Zarif: abd görüşmek istiyorsa 'ekonomik terörizmini' sonlandırsın
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD, görüşmek istiyorsa, 2015 Nükleer Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine geri dönmek ve İran'a karşı 'ekonomik terörizmini' sonlandırmak zorunda" dedi.
İran haber ajans Mehr'de yer alan habere göre, ikili görüşmeler yapmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD, İran halkına karşı bir ekonomik savaş içinde. ABD, İran halkına karşı bu ekonomik terörizmini sonlandırıp bu savaşa bir son vermedikçe bizim için ABD ile görüşmek mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Zarif'in, ABD'nin tek taraflı olarak 2015 Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına işaret ederek, "ABD görüşmek istiyorsa anlaşmaya uysunlar" dediği belirtildi.



Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:30   Kuraklık 5 bin yıllık taş anıtları ortaya çıkardı
11:30   18 generalin görev yeri değişti
11:30   Apple, Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi
11:30   Çevreci aktivist Greta Thunberg 15 gün yelkenli yolculuğunun ardından New York'a ulaştı
11:30   UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor
11:23   Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi
11:14   Brexit: İngiltere'de Johnson'a öfke büyüyor