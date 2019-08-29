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Zarif: abd görüşmek istiyorsa 'ekonomik terörizmini' sonlandırsın

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD, görüşmek istiyorsa, 2015 Nükleer Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine geri dönmek ve İran'a karşı 'ekonomik terörizmini' sonlandırmak zorunda" dedi.

29.08.2019 09:36 Zarif: abd görüşmek istiyorsa 'ekonomik terörizmini' sonlandırsın
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD, görüşmek istiyorsa, 2015 Nükleer Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine geri dönmek ve İran'a karşı 'ekonomik terörizmini' sonlandırmak zorunda" dedi.
İran haber ajans Mehr'de yer alan habere göre, ikili görüşmeler yapmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD, İran halkına karşı bir ekonomik savaş içinde. ABD, İran halkına karşı bu ekonomik terörizmini sonlandırıp bu savaşa bir son vermedikçe bizim için ABD ile görüşmek mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Zarif'in, ABD'nin tek taraflı olarak 2015 Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına işaret ederek, "ABD görüşmek istiyorsa anlaşmaya uysunlar" dediği belirtildi.



Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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