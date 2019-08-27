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Zarif: abd'nin çin ve iran'a yaklaşımı aynı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pekin'de mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

27.08.2019 12:17 Zarif: abd'nin çin ve iran'a yaklaşımı aynı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pekin'de mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ABD'nin Çin'e ve İran'a yaklaşımının aynı olduğunu söyleyen Zarif, "ABD'nin Çin'e ve İran'a karşı politikaları tek taraflılık ve ekonomik terörizm içermektedir. ABD, iki ülkeye de baskı uygulayarak içişlerine müdahale etmeye çalışıyor" dedi.

Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğunu dile getirirken, Çince yayınladığı sosyal medya mesajında, "Dostum Wang Yi ile çok geniş ve yapıcı bir görüşme yaptım. İkimiz de bölgesel ve uluslararası konularda ortak vizyona sahibiz. Ben kendisine İran ve Çin arasında oluşturulacak kapsamlı bir stratejik ortaklık ve 'Kuşak ve Yol' projesine olumlu katkıda bulunmak üzere 25 yıllık bir yol haritası önerdim" diye yazdı.

Dışişleri Bakanı Zarif, Asya turu kapsamında Çin ziyaretinden sonra Japonya ve Malezya'ya ziyaretlerde bulunacak.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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