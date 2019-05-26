Zarif: ABD uluslararası barışı tehdit ediyor

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptığı açıklamada, " ABD uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ediyor" dedi.

Yerel basın, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Pakistan'a yapacağı 2 günlük ziyaretin öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD, İran'a karşı asılsız iddiaları ortaya atarak uyguladığı 'saldırgan' politikayı haklı kılmaya çalışıyor. Bu da Körfez'deki tansiyonu artırabilir. Ayrıca bu tarz eylemler uluslararası barışa ve istikrara tehdittir" dediğini duyurdu.

Kaynak: DHA