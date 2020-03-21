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Zarif ile Heniyye telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü.

21.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:02
Zarif ile Heniyye telefonda görüştü
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Heniyye, yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ve Gazze'deki ablukayı ele aldı.
Heniyye'nin, ABD yaptırımlarını, "zalimce" olarak nitelendirdiği ve kalkması gerektiğini vurguladığı belirtildi.
Zarif'in de Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve koronavirüsün yayılması nedeniyle Filistinli tutukluların serbest bırakılması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hamas, İran, Politika

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