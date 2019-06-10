Zarif: "Savaşı başlatan taraf olmayacağız" - TAHRAN

İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, "Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." dedi.
Başkent Tahran
'daki dışişleri binasında Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zarif, bölgedeki sorunların sebebinin İsrail
ve ABD
olduğunu söyledi.
Alman mevkidaşı Maas'la görüşmeleri esnasında nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi talebini dile getirdiğini ifade eden Zarif, "Maas'a görüşmelerimizde İran'ın tek beklentisinin nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunu söyledim. İran uluslararası taahhütlerine bağlıdır. Birleşmiş Milletler
'in (BM
) raporları bunun delilidir." dedi.
Kaynak: AA
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