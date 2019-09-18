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Zarif: savaşı ve terörü durdurun

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde yaptırımların artacağı mesajına yönelik, "ABD'nin İran'daki sıradan vatandaşlara yönelik hedeflediği bu ekonomik terörizm yasadışı. Savaşı ve terörü durdurun" ifadelerini kullandı.

18.09.2019 22:51Zarif: savaşı ve terörü durdurun
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde yaptırımların artacağı mesajına yönelik, "ABD'nin İran'daki sıradan vatandaşlara yönelik hedeflediği bu ekonomik terörizm yasadışı. Savaşı ve terörü durdurun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü yapılan kabine oturumunda yaptığı açıklamada, ABD'nin azami baskısı altında müzakerenin imkansız olduğunu ve müzakere için ABD'nin ekonomik teröre son vermesini gerektiğinin altını çizdi.



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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