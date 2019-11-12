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Zarif: Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Nükleer Anlaşma'ya (JCPOA) ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

12.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:15Zarif: Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve 'nın, Nükleer Anlaşma'ya (JCPOA) ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Zarif, söz konusu AB ülkelerine, "Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt var mı?" diyerek tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İngiltere, Fransa ve Almanya'ya, Nükleer Anlaşma konusunda tepki gösterdi. Zarif, AB'nin, 'Nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerimizi yerine getirdik' açıklamasına, "Siz mi? Gerçekten mi? Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin. İkincisi, siz vakit kaybetmeye meşgulken İran ihtilafları çözme mekanizmasını başlattı ve tamamladı" ifadelerini kullandı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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