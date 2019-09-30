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Zarif: suudi arabistan, güvenliğin abd'den silah almakla sağlanmayacağını anlamalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'ın Al Mayadeen kanalına konuştu.

30.09.2019 10:10Zarif: suudi arabistan, güvenliğin abd'den silah almakla sağlanmayacağını anlamalı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'ın Al Mayadeen kanalına konuştu. Zarif, "Suudi Arabistan, güvenliğinin ABD'den silah almakla sağlanmayacağını anlamalıdır. Suudi Arabistan, Saddam, Taliban ve DEAŞ ile 40 yıllık deneyimlerinin hiçbir fayda sağlamadığını öğrenmiş olmalılar" dedi.

İran Fars ajansı röportajın detaylarını yayınladı. Aramco saldırısıyla ilgili olarak, Avrupalılar'ın hemen tepki gösterip, İran'ı kınadıklarını ancak İran'a yönelik yaptırımlara ise sessiz kaldıklarını söyleyerek, "Saldırıyı Yemenlilere atfetmekte zorlanıyorlar, ancak İran'ın rolü olduğuna dair kanıtları bile yok. Bir yandan suçlamak istiyorlar, bir yandan da yenilgilerini örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi.

Zarif, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ABD'nin önerdiği deniz koalisyonuna katılmasından sonra  bölgedeki durumun kötüleştiğini belirterek, "Savaşçı zihniyetin Fars Körfezi bölgesine güvenlik getirebileceğini düşünmüyorum, sadece bölgedeki gerginliği artıracaktır bu. Suudi Arabistan, güvenliğinin ABD'den silah almakla sağlanmayacağını anlamalıdır. Suudi Arabistan, Saddam, Taliban ve DEAŞ ile 40 yıllık deneyimlerinin hiçbir fayda sağlamadığını öğrenmiş olmalılar." Diye konuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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