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Zarif'ten Trump'a "petrol satışını engellemekten vazgeç" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin temin edilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol satışını engellemekten vazgeçmesini istedi.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Zarif'ten Trump'a
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin temin edilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol satışını engellemekten vazgeçmesini istedi.
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten solunum cihazı almasına işaret ederek, "Biz yaptırım uyguladığı kaynaklardan solunum cihazı almak zorunda kalan Donald Trump'tan sadaka istemiyoruz." diye yazdı.
Ülkesini "insan ve doğal kaynaklar açısından zengin" olarak niteleyen Zarif, "Bizim ondan istediğimiz, İran'ın petrol ve diğer ürünleri satmasına, ihtiyaçlarını satın almasına, ödeme yapmasına ve ödeme almasına engel olmaktan vazgeçmesi." ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Ağustos 2018'de "İran'ın petrol ihracatını sıfırlama" hedefiyle Tahran'a yönelik yaptırımları uygulamaya sokmuştu. Bunun ardından İran'ın petrol ihracatı büyük oranda azalmıştı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne yol açarken Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Bu arada, salgından en çok etkilenen ülkelerin başındaki ABD'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten tıbbi ekipman ithal ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel
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