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Zarif'ten Trump'ın tehdidine cevap: "İran, savaş başlatmaz ancak bunu yapanlara ders verir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin savaş başlatan taraf olmayacağını ancak bunu yapanlara ders vereceğini belirtti.

02.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:40
Zarif'ten Trump'ın tehdidine cevap:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin savaş başlatan taraf olmayacağını ancak bunu yapanlara ders vereceğini belirtti.
İran'ı bölgede kendisine bağlı vekil güçleri üzerinden Irak'taki ABD güçlerine yönelik saldırı planlamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla cevap veren Zarif, Trump'ın İran hakkında yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savundu.
İran'ın vekil güçlere değil, dostlara sahip olduğunu ifade eden Zarif, ABD Başkanı'na hitaben "Donald Trump, her zamanki savaş çığırtkanları tarafından yeniden yanlış yönlendirilme. Kimse milyonlarca vekil güce sahip olamaz." yazdı.
Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gizliden gizliye hile yapan, yalan söyleyen ve suikastler düzenleyen ABD'nin aksine İran, yalnızca kendini savunmak için hareket ediyor. İran, hiçbir savaşı başlatmaz ancak bunu yapanlara (savaş başlatanlara) ders verir."
ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen bilgiye ve inancımıza göre İran veya vekil güçleri, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, nasıl bir saldırı istihbaratı aldıklarına yönelik ise herhangi bir detay paylaşmamıştı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da gündemi belirlerken, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemiş, bunun ardından İran ABD'nin Irak'taki bazı üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel
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