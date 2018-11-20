Zarif'ten "Yaptırımlar Halka ve Ekonomiye Zarar Verecek" Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, ABD
'nin Tahran
'a yönelik tek taraflı yaptırımları atlatacaklarını ancak yaptırımların ülke ekonomisine ve sıradan vatandaşa zarar vereceğini söyledi.
İngiliz The Guardian
gazetesine konuşan Zarif, ülkesinin ABD yaptırımlarını atlatmakla kalmayacağını aynı zamanda gelişme kaydedeceğini belirtti.
İran'ın, ABD yaptırımlarına ve baskıya alışkın olduğunu ifade eden Zarif, "Biz kesinlikle hayatta kalacağız. Bununla yetinmeyeceğiz aynı zamanda gelişeceğiz de. Yaptırımların halka etkilerini en aza indirsek dahi sıradan insanlar da ekonomi de zarar görecek." dedi.
Yaptırımların İran'ın politikalarında değişikliğe yol açmayacağını vurgulayan Zarif, "Yaptırımlar kimseyi müzakere masasına çekmez aksine direnme konusundaki kararlılıklarını daha fazla artırır." ifadesini kullandı.
Zarif, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlara rağmen bu pazardaki hedeflerine ulaşacaklarını belirterek, "Petrol için her zaman pazar bulunur. Petrol satışı şartlar ve fiyatlara bağlıdır. İran'ın her zaman petrol satışını sürdüreceğine inanıyorum." diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, yaptırımların gıda ve ilaç ticaretini hedef almadığına yönelik ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret ederek, şunları söyledi:
"ABD, İran'a mali yaptırımlar uyguladı. Para transfer etmek istediğinizde bankalar, ticaretin gıda veya diğer ürünlerle ilgili olup olmadığını sormuyor. Bu yüzden yaptırımlar gıda ve ilaç ithalatını vuruyor. Yaptırımların yasa dışı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin kararlarına aykırı olduğuna inanıyoruz." Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinin, ABD yaptırımlarını bertaraf etmek için şirketlerin AB yasalarına uygun olarak İran'la ticaret yapmalarını sağlayacak sistemi hayata geçirme konusunda yavaş hareket ettiğini ifade eden Zarif, bu durumun Tahran'ı hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şöyle devam etti:
"Önemli olan, Avrupa'nın siyasi taahhütte bulunması ancak ne yazık ki pratikler söz konusu olduğunda çok yavaş hareket edildi. (İngiltere
Dışişleri Bakanı Jeremy) Hunt, nükleer anlaşmaya inandığını taahhüt etti ancak bununla birlikte bazı eylemler de görmeliyiz."
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