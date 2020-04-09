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ZASİAD'tan sağlıkçılara tıbbi malzeme desteği

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Zara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZASİAD) tarafından sağlıkçılara tıbbi malzeme desteği sağlandı.

09.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:08
ZASİAD'tan sağlıkçılara tıbbi malzeme desteği
Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Zara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZASİAD) tarafından sağlıkçılara tıbbi malzeme desteği sağlandı.
Merkezi İstanbul 'da bulunan dernek, Zara Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeli için 200 tulum, 46 litre dezenfektan, bin 24 eldiven, 4 bin 300 cerrahi maske, bin N95 maske ile 70 koruyucu gözlükten oluşan tıbbi malzeme kolilerini Başhekim uzman Dr. Yalçın Kaya'ya teslim etti.
Teslim töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, "İçerisinde bulunduğumuz zor günleri devletimizin ve milletimizin dayanışması ile aşacağız. Gerçekleştirilen tıbbi malzeme desteğinden dolayı dernek başkanımız Musa Kürkçü nezdinde dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim." dedi.
ZASİAD yönetim kurulu adına konuşan Hüseyin Topkaya da "Dünya üzerinde büyük bir mücadele içerisinde kurtuluş ve yaşam savaşının verildiği bu günlerde biz de devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek, gecesini gündüzüne katarak çalışan, hayatlarını ortaya koyan sağlıkçılarımıza moral vermek üzere burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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