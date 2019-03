Zaten Millet Bunu Görüyor, Örtülü Bir İttifak Yoktur"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Zaten İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da HDP'nin aday göstermemesi ne anlama gelir? AK Parti adayını destekleyecek değiller, CHP'nin adayını destekliyorlar. Sayın Temelli de artık yorulmuş. Dediği şu aslında: Örtülü, mahcup, köşe bucak, kaçak bir ittifak yapmayın, yapıyorsanız bu ittifakı açık seçik yapın. Zaten millet de bunu görüyor, örtülü bir ittifak yoktur." dedi.Kurtulmuş, partisince Ünye ilçe meydanında düzenlenen mitingde, Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı olarak yüksek oylarla belediye başkanlarını seçeceklerini söyledi.Türkiye'de son 6 yılda 6 büyük olay atlatıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Bunların her birinde Türkiye uçurumun kenarından son anda çekip kurtarıldı. Biri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de olsa inanın ne devlet kalır, ne rejim kalır, ne hükümet kalır, ne de düzen kalır. Bu aziz millet Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu kafa tutmalara karşı dik durdu, eğilmedi. Şimdi biz beka meselesi derken bir şeyi uydurup mu söylüyoruz? Allah aşkına bunlar olmadı mı? 15 Temmuz, 17-25 Aralık, Gezi Parkı, çukur eylemleri olmadı mı? Bunların her birisinden Türkiye son anda milletin iradesiyle kurtuldu.""Benzemezler ittifakı, bunların hepsi ayrı telden çalıyor"Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın masa başında kurulmadığına işaret ederek, "O gece selalar eşliğinde, 'ya Allah bismillah, Allahu ekber' diyerek AK Parti ve MHP'nin ana gövdesini oluşturduğu büyük bir kitle meydanları doldurdu, gaza meydanlarında Cumhur İttifakı kuruldu. Türkiye'nin temel meselelerinde, teröre karşı mücadelede, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte iş birliği yaptık. Sonra da 24 Haziran'da iş birliği yaptık. Şimdi de çok şükür, Türkiye'nin her yerinde bu sağlam ittifakı yaptık. 28 il hariç her ilde AK Parti, MHP beraber seçime giriyoruz." diye konuştu.MHP ve AK Parti'nin iki ayrı parti olduğunu ancak ortak noktaları bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dayanışmaları var, ortak olarak savundukları milli beka meselesinde birleştikleri hususlar var. Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak tavırları var." dedi.Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Karşımızdaki ittifak ise CHP, HDP, İP ve SP, dört tane parti. Bu partilerin yöneticilerini bir masanın etrafında çay sohbetine davet etseniz, ellerine de bir kağıt verseniz, 'Hadi bakalım dört tane ortak cümle söyleyin' deseniz, Türkiye siyasetine ilişkin dört tane ortak cümleleri var mıdır? Yoktur. Neyin ittifakını yapıyorsunuz? Benzemezler ittifakı, bunların hepsi ayrı telden çalıyor. Bir tane de ortak cümleleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin.' Hayır, öyle değil. Nasıl meydanlarda bu millet gitmesine müsaade etmediyse, karşımızdaki benzemezler ittifakına demokratik olarak sandıklarda da müsaade etmeyecek, haddini bildirecek, Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkartacaktır.""Hem ittifak yapıyorsun hem 'ittifak yapmıyorum' diyorsun"MHP ile yaptıkları ittifakı göğüslerini gere gere söylediklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Şimdi CHP'li arkadaşlara sorduğumuzda, HDP ile ortaklık yaparlarsa diye mahcuplar ve yüzleri kızarıyor. 'Belli olmasın' diyorlar, 'yapmadık' diyorlar. Hem ittifak yapıyorsun hem 'ittifak yapmıyorum' diyorsun. 24 Haziran'da da örtülü ittifak yaptınız. Şimdi bu örtü kalkmıştır. Çıplak bir ittifaktır, açık bir ittifaktır, örtüsüz bir ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, Sezai Temelli'nin, Yavaş ve İmamoğlu hakkında söylediği, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur." cümlelerini okudu.Vatandaşlara, "Başka söze hacet var mı?" diye soran Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:"Temelli, 'seçileceksiniz' diyor, 'biz seçeceğiz sizi'. Zaten İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da HDP'nin aday göstermemesi ne anlama gelir? AK Parti adayını destekleyecek değiller, CHP'nin adayını destekliyorlar. Sayın Temelli de artık yorulmuş, bu cümlelerin bir önemi yok. Dediği şu aslında: Örtülü, mahcup, köşe bucak, kaçak bir ittifak yapmayın, yapıyorsanız bu ittifakı açık seçik yapın. Zaten millet de bunu görüyor, örtülü bir ittifak yoktur."