Haberler » Güncel » Zatürre aşısının önemi etkinlikle anlatıldı - Haber

Zatürre aşısının önemi etkinlikle anlatıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zühal Karakurt, zatürre ve grip aşısıyla hastaların hastaneye yatmasına neden olacak ağır zatürrelerin önlenebileceğini bildirdi.

12.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:20Zatürre aşısının önemi etkinlikle anlatıldı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zühal , zatürre ve grip aşısıyla hastaların hastaneye yatmasına neden olacak ağır zatürrelerin önlenebileceğini bildirdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Pnömoni Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim, hemşirelere ve hastalara pnömoni farkındalığı ve aşılamanın önemini anlatmak üzere etkinlik düzenlendi.
Hastane içerisine bilgilendirme standı kurulan etkinlik kapsamında, vatandaşlara zatürreye ilişkin bilgi verilirken, isteyen hastalara da aşılama yapıldı.
Hekim ve hemşirelere de aşının öneminin seminerle anlatıldığı etkinlikte AA muhabirinin sorularını cevaplayan Doç. Dr. Karakurt, zatürrenin akciğerlerin hava yollarının mikropla iltihaplanması olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ama mikroplar, mantarlar, virüsler, bakterilerin neden olduğu bir şey. En sık bakteri, daha sonra da virüsler buna neden oluyor. Bunların da sebeplerini önlemek için aşı olmak geriyor. Bununla birlikte sağlık yaşam için temizlik kurallarına, uykuya, düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Her ne kadar sağlıklı beslenseniz de temiz olsanız da kronik birtakım hastalar varsa zatürre riski artıyor. KOAH, astım, alerjik hastalıklar, bronşektazi, bununla birlikte diyabet gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar, kanser ve genel olarak bağışıklığı baskılanmış genetik hastalıklarda mutlaka aşılanma yapılması gerekiyor. Bu anlamda zatürre ve grip aşısı hastaların hastaneye yatmasına neden olacak ağır zatürreleri önleyebiliyor. Ayrıca hastaların hastanede yatış süreleri kısalırken, sağ kalım oranları artıyor. Ayrıca 5 yaş altındaki çocuklar ve 65 yaş üstündeki bireyler de risk grubundaki kişilerdir, hepsinin aşılanması gerekmektedir."
Bu konuda hekim farkındalığının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Karakurt, "Hekimler hastanın ağır durumuyla ilgileniyor genellikle. Hastanın iyi halinde de 'seneye gelin' demesi yerine, 'hemen aşı olmayı da unutmayın' demesini hatırlatmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda aile hekimlerine çok büyük iş düşüyor." diye konuştu.
Etkinlik, gün boyu yapılacak hasta bilgilendirmeleriyle aşılamaların tamamlanmasının ardından sona erecek.

Karakurt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:24 Kılıçdaroğlu 56 tane reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı
16:24 Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
16:22 MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor
16:22 MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor
16:21 MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor
16:11 Baskılar üzerine istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Morales, geceyi battaniyenin üzerinde geçirdi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:25 Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:25:16