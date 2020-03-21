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'Zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol'un tamire bıraktığı aracına hırsız girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde karıştığı trafik kazasından sonra söylediği, 'Koronavirüsten mi kaçıyorsun' ve 'zavadanak' sözleriyle meşhur olan Bekir Varol'un tamir için sanayi sitesine bıraktığı aracına hırsız girdi.

21.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:10
'Zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol'un tamire bıraktığı aracına hırsız girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde karıştığı trafik kazasından sonra söylediği, 'Koronavirüsten mi kaçıyorsun' ve 'zavadanak' sözleriyle meşhur olan Bekir Varol'un tamir için sanayi sitesine bıraktığı aracına hırsız girdi. Bekir Varol, "Hocanın gelip bana zavadanak vurduğu yetmez gibi, hırsızlar da gelip vurmuş arabamı" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde, 14 Mart Cumartesi gecesi, alkollü olarak kullandığı kamyonetle kaza yapan Bekir Varol, ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Varol'un kaza sonrası konuştuğu video, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Çarpma anını anlatırken, Yörük tabiri olan, bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmak anlamına gelen 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol'un tabir için bıraktığı aracına hırsız girdi.

Kazada ön sağ tekerleği kopan kamyonetini tamir için bırakan Bekir Varol, dün sanayi sitesine gelerek aracını kontrol etmek istedi. Aracının yanına gelen Bekir Varol, kamyonetinin kapısının zorlanarak açıldığını ve içerisinin talan edildiğini gördü. Kamyonetin içinin talan edilmesine tepki gösteren Bekir Varol, Yörük şivesiyle, "Görüyor musunuz başıma gelenleri? Hocanın gelip bana zavadanak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurmuş arabamı. Ay hırsızlar ne yaparsınız da bu arabamı talan edersiniz? Kapıyı asıla asıla açmışlar. Gördün mü şu durumu? Ama bir şey almamışlar. Görüyor musunuz başıma geleni" dedi.

Bekir Varol'un aracından bir şey alınmadığı için polise şikayet başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kızılağaç, Manavgat, Güncel

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