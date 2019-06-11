11.06.2019 11:54
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Zavallı Filmi

Zavallı Filmi

Zavallı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zavallı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lawyer, hayatında her şeyin yolunda gittiği dönemde dahi mutlu olamaz. Çünkü kendisi mutsuzluktan nemalanan bir adamdır. Ne zamanki durum tersine döner işte o zaman Lawyer mutlu olabilir. Yakaladığı mutluluğu devam ettirebilmek için her daim mutsuz olmayı arzular. Hüsrana ve kedere öyle sıkı sıkıya bağlıdır ki acı hissinin dışında hiçbir şey onun yüzünün gülmesine neden olmaz. Genç adam bu yüzden acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırdır.


Yönetmen: Babis Makridis
Senaryo: Babis Makridis, Efthymis Filippou
Oyuncular: Evdoxia Androulidaki, Georgina Chryskioti, Giannis Drakopoulos, Makis Papadimitriou, Evi Saoulidou, Nota Tserniafski
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Pity/ Oiktos
Yapımcı Firma: Faliro House Productions
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Yunanistan, Polonya
Orijinal Dili: Yunanca
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 19.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Genç, Sinema