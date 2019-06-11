Zavallı Filmi

Lawyer, hayatında her şeyin yolunda gittiği dönemde dahi mutlu olamaz. Çünkü kendisi mutsuzluktan nemalanan bir adamdır. Ne zamanki durum tersine döner işte o zaman Lawyer mutlu olabilir. Yakaladığı mutluluğu devam ettirebilmek için her daim mutsuz olmayı arzular. Hüsrana ve kedere öyle sıkı sıkıya bağlıdır ki acı hissinin dışında hiçbir şey onun yüzünün gülmesine neden olmaz. Genç
adam bu yüzden acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırdır. Yönetmen:
Babis MakridisSenaryo:
Babis Makridis, Efthymis FilippouOyuncular:
Evdoxia Androulidaki, Georgina Chryskioti, Giannis Drakopoulos, Makis Papadimitriou, Evi Saoulidou, Nota TserniafskiFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Pity/ OiktosYapımcı Firma:
Faliro House ProductionsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Yunanistan
, PolonyaOrijinal Dili:
YunancaFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
19.07.2019Zavallı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen
, Genç
, Sinema