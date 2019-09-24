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Zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü

Avrupa ve Japonya'dan gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

24.09.2019 17:47Zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü
Avrupa ve Japonya'dan gelen zayıf ekonomik veriler  etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle 63.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.62 artışla 57.69 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 18.54 dolardan,
altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,530.8 dolardan,
bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.605 dolardan,
platin, yüzde 0.15 düşüşle 952.5 dolardan ve
paladyum yüzde 0.96 artışla 1,641.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,821 liraya geriledi.


- İstanbul

Japonya, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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