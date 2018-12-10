Zayıflama Cerrahisi Sonrası Estetik Kaçınılmaz Mı?

Fakat oluşan sarkma ve deri fazlalığı için bireyler estetik cerrahiden yardım almak zorunda kalıyorlar. Konuyla ilgili Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Op. Dr. Selçuk Aytaç açıklamalarda bulundu:

"Obezite cerrahisi geçirenler çok ciddi kilolar vererek ve aniden kısa süre içinde yüksek kilolardan düşme yaşadıkları için bazı deri problemleri yaşıyorlar. Bu sadece estetik sorunların değil, bazı deri hastalıklarına ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olabiliyor. Kol germe, karın germe, sırt germe, yüz germe, bacak germe, yüze yağ transferi, meme estetikleri gib, pek çok farklı estetik cerrahi uygulamasından faydalanmak istiyorlar. Bu liste sarkma ve deformasyona göre uzaya da biliyor. Burada önemli olan konu, mutlaka konunun uzmanı bir estetik cerrah ve merkez seçimi yapmaktır zira iyileşme döneminde hastanın kesinlikle yalnız bırakılmaması, masaj, pansuman ve psikolojik açıdan ve hatta beslenme düzeyinde hasta ile beraber yürünmesi en doğrusudur. Zayıflama sonrası estetik cerrahi iz bırakan operasyonlardır. Karar vermeniz gereken konu, sarkık, formunda olmayan bir bedenle mi hayatınıza devam etmek istiyorsunuz? Yoksa izleri olan ama şekle sokulmuş bir bedenle mi? Bu arada izler zaman içinde son derece silik hale geliyor, bunu da vurgulamak gerekiyor."