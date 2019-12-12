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Zayıflamak isteyenler için 'Ahtapot Dönemi' başladı! Tek seansta 13 santime kadar incelme

Zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı ve ekibi tarafından Türkiye'ye getirilen teknoloji, spor yapamayanlar, zayıflamak için diyet programı uygulayamanlar için tercih sebebi olmaya başladı. Şarkışlalı'nın yöntemiyle tek seansta 13 santime kadar incelmek mümkün.

12.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:57ilandır

Yoğun ilgi gören Ahtapot Zayıflama tekniği, daha önceleri kullanılmaya başlanan ve hala kullanılan soğuk lipolizden 5 kat daha etkili olması da, işlemi denemek isteyenlere güven veriyor. Tek seansta kalıcı olarak ameliyatsız, ağrısız ve acısız göbek, basen, kol gibi bölgelerde 13 cm'e kadar incelten Ahtapot Zayıflamadönemi!

Bu zayıflama yöntemi vücudun tüm bölgesel yağlarına uygulanabildiği gibi kalıcı da. Meltem Şarkışlalı'nın merkezini ziyaretimizde danışanlardan Faruk beyin mide ameliyatı olmaktan vazgeçtiğini, 2 ayda göbek bölgesinden 22 cm incelerek toplam 35 kilo verdiğini öğrendik.

TEK SEANSTA 13 CM'E KADAR İNCELME

Doğum sırasında ve sonrasında alınan kilolardan şikayetçi olanlar, erkeklerde kilo alımı sonrası meme büyümesinden şikayetçi olanlar için de kullanılabilen bu yöntem, tek seansta 13 cm'e kadar inceltebiliyor. İstenilen bölgeye uygulanabilen yöntem tam 5 etkili. Kol, basen, göbek, meme gibi tüm vücutta kolaylıkla uygulanabiliyor.

BİRÇOK ÜNLÜ BU YÖNTEMİ KULLANDI

Vücuttaki tüm bölgede; göbek, basen, sırt, gıdı, meme ve kol bölgelerinde uygulandığında yağları toparlayıp vücuttan atılması için gerekli olan işlemi uyguluyor. Zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalıkilo vermek için vakti olmayanlara Ahtapot Yöntemi ile tek seansta 13 cm'e kadar incelebileceklerini söylüyor. Üstelik metabolizmayı hızlandırması, bölgesel yağları bloke edip atması ve dahası kişinin 1 kilo vermesi ile 3 kilo vermiş gibi his ve görüntü sağladığını söylüyor. Bu nedenle birçok ünlü de Ahtapot Yöntemini kullandı ve giderek yaygınlaşmaya başladığını belirtiyor.

Detaylı bilgi için: @melsslimlight ve @meltemsarkislaliofficial instagram adreslerinden iletişime geçebilirsiniz

Zayıflamak isteyenler için 'Ahtapot Dönemi' başladı! Tek seansta 13 santime kadar incelme

Kilo Vermek, Advertorial Haberler, Sağlık


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