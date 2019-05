Zayıflamak içi başladı, 11 aylık sakatlıktan kurtuldu, 2 madalya kazandı

Kaynak: İHA

Elazığlı Mehmet Emin Arslan, iki yıl önce zayıflamak için başladığı başladığı Kick Boks'ta önce sakatlandı, 11 aylık tedavinin ardından iki madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.22 yaşındaki Mehmet Emin Arslan iki yıl önce zayıflamak amacıyla Kick Boks'a başladı. Başladığı sporda yetenekli bulunan Arslan, bir antrenman esnasında ayak tarak kemiğinde kırık oluşup sakatlandı. 11 aylık tedavi sonrası sakatlığını atlatan Arslan önce Akdeniz Şampiyonası'nda 1'inci, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kazanarak önemli bir başarı elde etti. Azimle çalışmasını sürdüren Arslan şimdi, 1 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak olan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmak için hocası eşliğinde yoğun bir çalışma yapıyor.Kick Boks'a 20 yaşında başladığını belirten Mehmet Emin Arslan, "Amacım savunma sanatlarını öğrenmek ve aynı zamanda zayıflamaktı. Hocam beni fark etti. Şu ana kadar iki derecem var. Tabi iki yılın on bir ayı sakatlıkla geçti. O dereceler bir yıl, bir ayda alınmış dereceler. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Derecelerim ağır siklet +91 kiloda Akdeniz Şampiyonası 1'inciliği ve 4. Uluslararası Turkish Open Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 2'incilik. Allah'ın izniyle önümüzde Türkiye Şampiyonası olacak. Hedefimiz orada 1'incilik"dedi.Arkadaşıyla antrenman yaparken ayak tarak kemiklerinin kırıldığını anımsatan Arslan," On bir ay spor yapamadım. Sakatlığım geçtikten sonra Ocak ayında yeniden başladım. Uzun bir süre oynayamama rağmen iyi sonuçlar aldım. Allah'ın izniyle ülkemize ve şehrimize daha iyi sonuçlar getireceğiz" ifadelerini kullandı.Mehmet Emin'in geçirdiği sakatlıktan dolayı on bir ay ringlerden uzak kaldığını dile getiren Kick Boks Milli Takım Antrenörü Zülfü Topuz,"İnancını, azmini kaybetmeden çalıştı. Kısa bir süre içinde Akdeniz Şampiyonası'nda şampiyonluk ve Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Aldığı başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Elazığ'ın değerli hocalarından Erkan Fırat'ın öğrencisidir. İlimiz sporcularına bizler her zaman destek veriyoruz. Sporcular yeter ki ellerinden geleni yapsınlar. 1 Temmuz'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda kendisinde madalyadan ziyade şampiyonluk bekliyoruz. Sakatlık kötü bir şey. İnşallah Allah kimseye göstermez. Çalışmalarımızın karşılığını göreceğiz. Yeter ki kendine inansın, güvensin" diye konuştu. - ELAZIĞ Mehmet Emin Arslan