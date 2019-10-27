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Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi

Kaçış Sendromu hastalığından dolayı aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, setlere geri döndü. Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil olan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektiflere yakalandı.

27.10.2019 11:06

Evinin banyosunda düşen ve sakatlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromunun nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde zayıflamış görüntüsüyle hayranlarını korkutan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber gelmiş ünlü komedyen setlere geri döndüğünü duyurmuştu. Sakallarını kesen Mali son haliyle hayranlarının yüreğine su serpti.

YAKIN DOSTLARIYLA BULUŞTU

Yeni bir filmin çekimlerine başlayan Erbil, önceki akşam yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar ile Tarabya Oteli'nde buluştu.

İLK KEZ SAKALSIZ OLARAK GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun sohbetin sonunda otelden ayrılan oyuncu, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektife yansıdı. Moralinin hayli yüksek olduğu gözlenen Erbil "Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi

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YORUMLAR (4)
ATARABACI OSMAN:düşmez kalkmaz bir Allah, insanlara kusur bulmayın, siz kendi halinize bakın, ne oldum demeyin ne olacağım deyin
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KIZGIN:Artık çekil git millet bıktı senden ne yapışkan mışsın
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EYLÜL:çokta FİFİ
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SMZ:HIZLI GİDEN ATIN ARPASI ÇABUK BİTER. . . . . . . .
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