03.07.2019 17:50
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Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Ünlü oyuncu konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum." dedi.

Aşırı zayıf haliyle takipçilerini endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, neden kilo verdiğiyle ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncu, "Korkulacak bir şey yok iyiyim." dedi.

"BU NASIL BİR ZAYIFLIK"

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Kimi hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafını beğendiklerini belirtti. Bazı hayranları ise Dilan Çiçek Deniz'in fotoğraftaki zayıf haline vurgu yaptı, endişelendiklerini belirtti. Bir takipçisi "Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık? Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al" demişti. Ünlü oyuncunun bir başka takipçisi ise "Hiç mi yemek yemiyorsunuz" mesajını paylaşmıştı.

"BİRÇOK YİYECEĞE ALERJİM ÇIKTI"

Geçtiğimiz akşam gittiği bir davet çıkışı görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, zayıflığı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dilan Çiçek Deniz, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" açıklamasında bulundu.

Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı!
Dilan Çiçek Deniz, Kilo Vermek, Magazin

YORUMLAR (2)
ERKAN: memleketin haline bakın !. . hiç haber kalmadı da sıradan bir insanın (ki inanın otöbüsde bile daha güzelleri vardır. ) kilo haberini mi yaptınız . . . yuh be
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ADINIZI YAZIN: çok korkuyorum şu an takipçi olarak!!!
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