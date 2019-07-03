Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı!

Aşırı zayıf haliyle takipçilerini endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, neden kilo verdiğiyle ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncu, "Korkulacak bir şey yok iyiyim." dedi.

"BU NASIL BİR ZAYIFLIK"

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Kimi hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafını beğendiklerini belirtti. Bazı hayranları ise Dilan Çiçek Deniz'in fotoğraftaki zayıf haline vurgu yaptı, endişelendiklerini belirtti. Bir takipçisi "Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık? Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al" demişti. Ünlü oyuncunun bir başka takipçisi ise "Hiç mi yemek yemiyorsunuz" mesajını paylaşmıştı.

"BİRÇOK YİYECEĞE ALERJİM ÇIKTI"

Geçtiğimiz akşam gittiği bir davet çıkışı görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, zayıflığı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dilan Çiçek Deniz, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" açıklamasında bulundu.